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Badminton Federasyonu genel kurulu yapıldı

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Badminton Federasyonu genel kurulu yapıldı

Badminton Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu Lokalinde 17 Ocak 2020 Cuma günü yapıldı.

Saat 17.00’da gerçekleşen genel kurul başkan Fırat Deniz’in açılış konuşması ile başlarken, ardından divan kurulu oluşturuldu. İlk olarak faaliyet raporu ardından da mali rapor üyelerin onayına sunularak onaylandı.

Genel kurulda 2020 yılında yapılması planlanan faaliyetler konusunda görüş birliğine varılırken, dilek ve temennilerle genel kurul son buldu.  

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