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B Grubu'nda 3 çeyrek finalist belirlendi

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B Grubu'nda 3 çeyrek finalist belirlendi
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçlarında sona gelinirken, B Grubu'nda 3 çeyrek finalist belirlendi.

Turnuvada B Grubu'nda Şekerbank-Novabank, Asbank-Creditwest maçları oynandı. Gecenin ilk maçında Şekerbank ile Novabank kozlarını paylaştı. Sahadan 11-8'lik skorla galip ayrılan Novabank, puanını 8'e yükseltirken, ikinci sıraya yükselip adını çeyrek finale yazdırdı. Şekerbank ise grubunu puansız tamamladı.

Gecenin ikinci maçında ise Asbank ile Creditwest karşılaştı. Maçı zorda olsa 5-4 kazanan Asbank, puanını 10'a yükselterek, grubunu lider tamamlayıp adını çeyrek finale yazdırdı. Creditwest ise 7 puanda kalarak en iyi üçüncü iki takımdan biri olup çeyrek finalist oldu.

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