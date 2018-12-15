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Ayşen, Türkiye Milli Takımı’na seçilmek için yarışacak

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Ayşen, Türkiye Milli Takımı’na seçilmek için yarışacak
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Türkiye Okçuluk Federasyonu 1. Ulusal Kapalı Salon Ligi Okçuluk Yarışması’nda mücadele eden sporcularımızdan Ayşen Tez, Makaralı Yay Büyük bayan kategorisinde Türkiye Salon Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Samsun'da gerçekleştirilen yarışmalarda mücadele eden Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk takımı sporcusu Ayşen Tez Makaralı Yay Büyük bayan kategorisinde 4-6 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Salon Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışmasına katılmaya hak kazandı. Türkiye'de Vedat Erbay Okçuluk Akademisi (BVE)adına yarışıyor.

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