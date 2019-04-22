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Ayşen Tez, altına attı

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Türkiye Gençlik Kupası Okçuluk Yarışmasında mücadele eden okçularımızdan Ayşen Tez’in yeraldığı BVE Okçuluk takımı altın madalyanın sahibi oldu

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Ayşen Tez, altına attı
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Gençlik Kupası Okçuluk Yarışmasında mücadele eden okçularımızdan Ayşen Tez’in yeraldığı BVE Okçuluk takımı altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya 100. Yıl okçuluk tesislerinde 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve 90 kulüp ve 915 sporcunun katıldığı ve “En Çok Katılımcının Yer Aldığı Açık Hava Yarışması” özelliğine sahip yarışmada zorlu hava şartlarına rağmen KKTC'li okçularımız gurur verici bir başarıya imza attılar. 

Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisi adına Makaralı Yay Bayan Takımı'nda mücadele eden Selin Bekci, İpek Tomruk ve Kıbrıslı Türk okçumuz Ayşen Tez'in yer aldığı takım üstün bir performans göstererek Altın madalyanın sahibi oldu. BVE Adına Osman Tez'in yer aldığı Makaralı Yay Erkek takımı da çeyrek finale kadar mücadele ettti.

KKTC'den, Muharrem Kural, Uysal Oldaç, Ebru Bulancak, genç okçularımızdan Pembe Uluç ve Çetin Erdinç de rüzgarlı hava şartlarına rağmen başarılı atışlar yaparken, tüm okçularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

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