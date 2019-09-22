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Ayda Tilki için ringe çıktılar

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Ayda Tilki için ringe çıktılar
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İbrahim ÖZSOY

Kickboks Federasyonu Ayda Tilki anısına 12.Ayda Tilki Kickboks şampiyonasını organize etti.

12.Ayda Tilki Kickboks şampiyonasını, Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, merhumun babası Muvaffak Tarazi, ablası Nafia Tarazi ve eşi Savaş Tilki de izlediler. Yarışları ayrıca Erdem Akademi Spor Derneği sporcusu Bahar Erdem de izledi. Bahar 2018 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrinde point, hard point ve light contact branlarında şampiyonluk yaşayan bir sporcumuzdu.

Büyük bir organizasyona imza atan Kickboks Federasyonu Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirdiği 200'e yakın sporcu Ayda Tilki için yarıştılar. Yarışmalarda dereceye girenler kısa süre içerisinde açıklanacak.

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