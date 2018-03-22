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Ayda Tilki için oynadılar

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Atatürk Meslek Lisesi tarafından Ayda Tilki anısına organize edilen halı saha turnuvası dün oynanan final maçıyla tamamlandı

Ayda Tilki için oynadılar
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Atatürk Meslek Lisesi tarafından geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl onuncusu yapılan Ayda Tilki Anı Turnuvası, dün oynanan final maçıyla tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Halı Sahası’nda 7 takımın katılımıyla oynanan turnuvanın final maçında Matbaa United ve Bilbao takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen final karşılaşması sonunda Matbaa United takımını 4-2 yenen Bilbao takımı şampiyon oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Bilbao takımına ödülleri Ayda Tilki’nin eşi Savaş Tilki tarafından verilirken ikinci olan Matbaa United takımına ödüllerini Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi takdim etti

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