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Avusturya’da, Kıbrıs – Türkiye dostluğu

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Avusturya Graz şehrinde 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Multination Genç Oyunları’nda Kıbrıs adına katılan Alexandra Schegoleve ile Türkiye adına katılan Aleyna Özkan arasında 2 kategoride büyük çekişme yaşanırken, iki sporcu yarışlar sonunda birbirlerini tebrik edip dostluk örneği sergilediler

Avusturya’da, Kıbrıs – Türkiye dostluğu
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Hasan İLKER

Avusturya Graz şehrinde 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Multination Genç Oyunları’nda Kıbrıs ve Türkiye de yer aldılar.

16-17 Yaş bayan ve 17-18 yaş erkek yüzücülerin katılabildiği yarışa Kıbrıs adına katılan Alexandra Schegoleve ile Türkiye adına katılan Aleyna Özkan arasında 2 kategoride büyük çekişme yaşandı. 100m kelebekte Alexandra Schegoleve birinci gelirken, 50m kelebekte, Aleyna Özkan birinci geldi. Aleyna Özkan, 50m kelebekte 27.51 derecesi ile ikinci gelirken, Alexandra Schegoleve 100m kelebekte 1.00.33 derecesi ile birinci geldi.

İki sporcu yarışlar sonrasında birbirlerine tebrik edip dostluk örneği sergilerlerken, objektiflere de başarının mutluluğuyla poz verdiler. Her 2 yüzücünün elde ettiği derecelere yakın dereceleri olan Kıbrıslı Türk yüzücülerin ise bu yarışmalara katılma hakkı bulunmuyor.

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