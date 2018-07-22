Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan ile eşleştik

2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası Hollanda’nın Veldhoven Kentinde başladı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun 18 kişilik kafile ile katıldığı 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonasında Güney Kıbrıs ve Yunanistan dâhil 36 Avrupa ülkesinin Milli Takımı yarışıyor.

Üç salona kurulu 60 masa üzerinde gerçekleşiyor olan 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası; Dünya’nın gelmiş geçmiş en büyük resmi bilardo organizasyonu olarak tarihe geçmiş bulunuyor. Bu dev organizasyonda KKBF Milli Takımları ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ediyor.

Bugün gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde Büyükler Kategorisinde KKTC Milli Takım’ı Yunanistan Milli Takım ile eşleşti. Avrupa ve Dünya çapında çok başarılı ve deneyimli sporcular barındıran Yunanistan Milli Takımı’nda yer alan sporcular ve Avrupa Şampiyonalarında elde ettikleri madalyalar şöyle; NikosEkonomopoulos 1 Altın, 4Gümüş, 1Bronz, AlexanderKazakis 1Altın, 2Bronz, NikolaosMalai, 2Bronz.

Diğer yandan Senyor Milli Takımı’mız Fransa Milli takımı ile eşleşti. Her iki karşılaşma bu gün saat 19:30 da gerçekleşecek. Kozoom TV’nin internet üzerinden yayınladığı canlı yayınlarla ayni anda 60 masadaki karşılaşmalar tüm Dünya’dan izleniyor. Ayrıca her disiplin ve kategorinin final karşılaşmaları ulusal Hollanda kanallarında yayınlanıyor. 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası ile ilgili canlı skorlar, ülkeler, sporcular haberler için başvurulması gereken adres: https://europeanpoolchampionships.eu/