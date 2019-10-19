Avrupa Genç Takımlar Kupası Almanya’nın

19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Genç Takımlar Kupası’nın sahibi Almanya U17 Milli Takımı oldu

19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında KKBF tarafından gerçekleştirilen Avrupa Genç Takımlar Kupası’nın sahibi Almanya U17 Milli Takımı oldu.

Almanya U17, Almanya U19, Belarusya, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya U17, Finlandiya U19, İsrail, İsveç, KKTC U17, KKTC U19, Rusya, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 12 ülkeden 15 Milli Takımın yarıştığı kupada U17 ve U19 Milli Takımıyla final oynayan Almanya büyük bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasını U17 takımı kazandı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından tüm yarışmalar boyunca altı kamera ile internet üzerinden yapılan canlı yayında konuşan Dünyaca ünlü Alman Antrenör Guenter Geisen ülkemiz ve organizasyonla ilgili övgü dolu sözler dile getirdi. Geisen ‘Avrupa Genç Takımlar Kupası, Avrupa Şampiyonasından sonra kesinlikle gençlere yönelik Avrupa’daki en başarılı organizasyondur. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu kısa sürede hem ev sahipliği yaptığı organizasyonlar hem de yetiştirdiği başarılı genç sporcularla adından sıkça söz ettiriyor’ dedi.