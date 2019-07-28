Avcılar eğitiliyor

İçişleri Bakanlığı ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde, Merkezi Av Komisyonu, Avcı Eğitim Komisyonu, 20. Dönem 1. Avcı Eğitimi Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesinde başladı.
Dün başlayan eğitimde sırasıyla Dr Latif Abbasoğlu. Emekli Polis Md.Muavini Hüseyin Demirel. Yrd. Doç. Dr Biyolog Nazım Kaşot, Vet Hekim Kemal Tunalı ve Eğitim As Başkanı Salih Çakırlı eğitim veriyor. Tam gün süren eğitimlerin ardından bugün sınavlar yapılacak.
İçişleri Bakanlığı ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde, Merkezi Av Komisyonu, Avcı Eğitim Komisyonu, 20. Dönem 1. Avcı Eğitimi Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesinde başladı.