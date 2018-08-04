Atlıer'den örnek davranış

Mağusa Spor Akademisi Derneği piyango bileti çekilişi gerçekleştirirken, talihli Şefika Atlıer, Mağusa Spor Akademisi Derneği'ne 500 TL bağışta bulundu

Mağusa Spor Akademisi Derneği sportif faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürürken,sosyal etkinliklere de büyük önem veriyor.

Mağusa Spor Akademisi Derneği futbol dışında farklı spor branşlarında da faaliyet gösterirken geçtiğimiz Temmuz ayında Voleybol şubesini açmıştı.

Futbolda yaş gruplarından oluşan altyapılar, U15 Yıldızlar, Kadın futbol takımı, Voleybol yıldız kız-erkek takımlarına daha iyi imkanlar sağlamak amacıyla ikinci kez piyango bileti çekilişi gerçekleştirirken, çekiliş 29 Temmuz 2018 tarihinde 14. Noter Emine Çelikörs tarafından dernek başkanı Ahmet Ogan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özyalçın, İsmail Aktu gözetiminde gerçekleşti. Piyango bileti talihlisi “1359” nolu bilet olurken, biletin sahibi ise Şefika Atlıer oldu. Şefika Atlıer’e 2000 TL nakit ödülü dernek başkanı Ahmet Ogan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özyalçın, İsmail Aktu, bilet reklam sponsoru Güldane, İbrahim Kaptan Gedik (Doğruöz Market), tarafından Doğruöz Market’de verildi.

2000 TL nakit piyango talihlisi Şefika Atlıer ise Mağusa Spor Akademisi Derneği'ne 500 TL bağışta bulundu.