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Atlarla, engelleri aştılar

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Binicilik Federasyonunun düzenlediği 9. engel atlama yarışı olan Meclis Kupası Engel Atlama Yarışları Aner Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi

Atlarla, engelleri aştılar

Binicilik Federasyonunun düzenlediği Meclis Kupası Engel Atlama Yarışları Aner Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

2019 Yılı içinde KKTC Binicilik Federasyonunun düzenlediği 9. engel atlama yarışı olan yarışlar Cumartesi günü 12 yaş altı 70X cm. Engel atlama yarışları ile saat 11:00’de başladı. Katılımın daha çok olduğu yarışlar ilgi ile izlendi. İkinci yarışta 70cm. Acemi Parkuru, günün son yarışında ise 90cm. Barajlı yarış koşuldu. Pazar günkü koşular 10 Kasım'a denk geldiği için yarışların açılışında Ata’mız için saygı duruşu yapıldı.

Yarışlar, 110cm. barajlı koşu ile başladı. 120cm. yarışı yapıldıktan sonra, Meclis Kupası yarışına özel olarak ayrıca 4 engel yarışı da düzenlendi. TBF hakemlerinden Hüsamettin Aydın yarışların baş hakemliğini yaparken, yardımcı hakemlik ve pist hakemlik görevlerini KKTC Binicilik Federasyonunun hakemlerinden Zeren Salih, Çağıl Özsoy, TeyfideMeliz Vaiz, Taygun Dayı, Kani Avkıran, Nilüfer Yapıcı, Enver Mamülcü, Olgun Öztürk, Hasan Paralik, Mehmet Çobanoğlu, Hasan Küren ve Barkın İnal iki gün boyunca görev yaptılar. Yarışlarda dereceler şöyle oldu;

12 Yaş altı 70X cm.

1. Narin Batıbeniz / Ringo / Tunaç Atlı Spor Kulübü

2. Koray Güler / Safari / Aner Atlı Spor Kulübü

3. Eylül Gürtepe / Marley / Aner Atlı Spor Kulübü

70cm. Acemi Parkuru

1. Nurten Paralik / LadyGodiva / Aner Atlı Spor Kulübü

2. JodieHoyles / Jack / Tunaç Atlı Spor Kulübü

3. Serkan Ünal / Hunter / Aner Atlı Spor Kulübü 90cm.

Barajlı Yarışı

1. Defne Çobanoğlu / Stapillion / Aner Atlı Spor Kulübü

2. Merve Falyalı / Tayfun / Aner Atlı Spor Kulübü

3. JassemHaylooz / Arseniyos / Aner Atlı Spor Kulübü

110cm. Barajlı Yarışı

1. Doğa Çobanoğlu / Çakır / Aner Atlı Spor Kulübü

2. JassemHaylooz / Arseniyos / Aner Atlı Spor Kulübü

3. Defne Çobanoğlu / Stapillion / Aner Atlı Spor Kulübü

120cm. Yarışı

1. Arda Aner / Cscha / Aner Atlı Spor Kulübü

2. Doğa Çobanoğlu / Çakır / Aner Atlı Spor Kulübü

3. Dereceye giren yok.

4 Engel Yarışı 1. Arda Aner / Cscha / Aner Atlı Spor Kulübü

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