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Atlar, Mağusa’da şaha kalktı

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Atlar, Mağusa’da şaha kalktı
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Binicilik Federasyonu tarafından Mağusa Royal Riding Club' da gerçekleşen yarışlar büyük çekişme içinde geçti. 

Mağusa Belediyesi’nin de destek verdiği yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törnede yetkililer tarafından verildi. Ev sahibi Royal Riding Club, Mağusa Belediyesi başkanı  İsmail Arter’e, Binicilik Federasyonu adına teşekkür etti.

Sonuçlar :

70 cm:

Birinci: Royal Atlı Spor Kulübü Bahar Metin, Gipsy isimli atıyla

İkinci: İlkin Atlı Spor Kulübü Çağrı Yazlık, Rüzgar isimli atıyla

90 cm:

Birinci: Royal Atlı Spor Kulübü Artist isimli atıyla Kerem Ben Guima.

İkinci: Tunaç Riding Club Zorba isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu

110 cm:

1.: Royal Atlı Spor Kulübü Artist isimli atıyla Kerem Ben Guima

2.: Tunaç Riding Club Zorba atıyla Jasmine Çelebioğlu

120 cm:

1: Royal Atlı Spor Kulübü Jübili atıyla Azra Kitaplı

2: Besok Atlı Spor Kulübü Dallas atıyla Buğçe Çetin

Kudret (145 cm)

1: Aner Atlı Spor Kulübü Arseniyos atıyla Arda Aner

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