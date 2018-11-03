Atlar, Güzelyurt’ta engelleri aşacak

Binicilik Federasyonu, Meclis Başkanlığı Kupası engel atlama yarışı düzenleyecek. 10 Kasım Cumartesi günü saat 12:00‘de başlayacak olan KKTC Meclis Başkanlığı Kupası bu sene Terzioğlu Atlı Spor Kulübü organizesinde Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirilecek.
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