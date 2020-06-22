Atıcılıkta yoğun sezon

Atıcılık Federasyonunun 2020 yılı için Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde toplam 26 müsabaka organizesi ile yoğun bir sezon planladı

Atıcılık Federasyonunun üye kulüpleri ile yapmış olduğu toplantılar neticesinde 2020 yılı için Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde toplam 26 müsabaka organizesi planladı.

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu adına başkanı Mehmet Paralik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Covid-19’un uzunca bir süre engel olduğu müsabaka organizeleri yeniden başlıyor. Atıcılık spor camiasının gönülden özlediği yarışma heyecanı, en üst seviyede tüm branşlarda faaliyet gösteren atıcı sporcular tarafından yeniden yaşanmaya başlanmıştır.

Atıcılık Federasyonunun üye kulüpleri ile yapmış olduğu toplantılar neticesinde 2020 yılı için Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde toplam 26 müsabaka organizesi planlanmıştır. Müsabaka sayısının, ekonomik şartların desteklenmesi durumunda, arttırılması değerlendirilmektedir. 26 müsabakanın 14 tanesi Olimpik, 11 tanesi Uluslararası ve 1 tanesi de Ulusal atıcılık disiplinlerinde organize edilecektir. Atıcılık Federasyonuna üye kulüplerin uluslararası plak atışları sporting disiplininde kendilerinin düzenleyecekleri müsabakalarla atıcı sporcularımızı yoğun bir sezon beklemektedir. Yurt genelinde 9 plak atışları (Trap-Skeet-Sporting) poligonu, 3 ateşli yivli silahlar (Tabanca-Tüfek) poligonu ve 1 olimpik havalı silahlar kapalı salon poligonu hizmet verecektir.

Covid-19 sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde müsabakaların organizesine, atıcılık camiası içerisinde yer alan sporumuza gönül vermiş değerli insanlarımız destek ve katkı koymaya devam etmektedir. Öncelikle kulüp yöneticilerimize, atıcı sporcularımıza, hakemlerimize, poligon görevlilerine, kişi ve işletmelere atıcılık sporunun devamı için göstermiş oldukları olağanüstü gayretlere minnetlerimizi sunuyoruz. Müsabakalarımızın ana giderlerine sponsor olan kişi ve işletmelere de yapmış oldukları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Olimpik plak atışları (Trap-Skeet) disiplinlerinde organize edilecek müsabakalarda kullanılacak plak hedeflerin tümüne Hüsnü Falyalı, Olimpik havalı silahlar (Tabanca-Tüfek) müsabakalarında kullanılacak diabolların tümüne Mustafa Şevketoğlu ve Olimpik havalı silahlar (Tabanca-Tüfek) müsabakalarında kullanılacak hedef kartlarının tümüne Sertan Arapoğlu sponsor olarak olimpik atıcılık spor disiplinlerinde düzenlenecek müsabakalara önemli ve değerli katkılarda bulundular.

KKTC Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu müsabaka organizelerinin genel ve teknik kurallar çerçevesinde başarılı bir şekilde yönetilmesine önem vermektedir. Bu amaçla Bölgesel Hakem kursu başlayan faaliyet programı içerisinde düzenlenecektir.

Hakem sayımızı arttırarak genelde ülke sporumuza ve özelde olimpik, uluslararası ve ulusal atıcılık spor disiplinlerinde faaliyet gösteren atıcı sporcularımıza verilecek hizmetin geliştirilmesi değerlendirilmektedir. Tüm atıcılık camiasına başarılı, mutlu ve sağlıklı bir sezon dileriz.”