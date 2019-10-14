Atıcılıkta kupaların sahipleri belli oldu

2019 Skeet İkinci Kulüplerarası Kupasında Boğaztepe atıcısı Mehmet Sabancı,takımlarda ise Mehmet Amcaoğlu, Ali Somuncu ve Salahi Zaimoğlu’ndan oluşan Gönyeli kupanın sahibi oldular

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Skeet İkinci Kulüplerarası Kupası Mutluyaka’da Dr. Fazıl Küçük Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A / A adına yarışan Mehmet Sabancı, Büyük Bayanlarda Gönyeli A/A yarışan Neşe Tunçalın, Genç Erkeklerde Boğaztepe A/A adına yarışan Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Doğancı A / A Kulübünden Mehmet Mullaaziz birincilik kupasının sahibi oldular.

Takım klasmanında ise Mehmet Amcaoğlu, Ali Somuncu ve Salahi Zaimoğlu’ndan oluşan Gönyeli A/A Takımı 338 puan atarak ‘’2019 Skeet İkinci Kulüplerarası Kupasının sahibi oldu.

Dereceye giren atıcı sporcular ve kulüplere ödülleri Boğaztepe A/A bulüp başkanı Güner Aylanç, Gönyeli A/A yöneticisi Hasan Eylenceli ile federasyon başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Müsabakaya toplam 30 atıcı sporcunun katılırken, sporcular ilk gün 75, 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plaka atış yaparak en iyi dereceyi elde edip derece elde ettiler.

KULÜP DERECELERİ:

1. Gönyeli A / A Takımı 338 Puan (Mehmet Amcaoğlu, Ali Somuncu, Salahi Zaimoğlu)

2. Boğaztepe A Takımı 330 Puan (Mehmet Sabancı, Aykut Satvet, Mehmet Balcıoğlu)

3. Boğaztepe A / A B Takımı 330 Puan (EmiraliErbilek, Hasan Kutlu, Yaşar Akmen)