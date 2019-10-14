banner255
banner69
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
6 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
35 0
 
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
21 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
139 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
99 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
140 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
30 0
banner82

Atıcılıkta kupaların sahipleri belli oldu

banner27

2019 Skeet İkinci Kulüplerarası Kupasında Boğaztepe atıcısı Mehmet Sabancı,takımlarda ise Mehmet Amcaoğlu, Ali Somuncu ve Salahi Zaimoğlu’ndan oluşan Gönyeli kupanın sahibi oldular

Atıcılıkta kupaların sahipleri belli oldu
banner267

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Skeet İkinci Kulüplerarası Kupası Mutluyaka’da Dr. Fazıl Küçük Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A / A adına yarışan Mehmet Sabancı, Büyük Bayanlarda Gönyeli A/A yarışan Neşe Tunçalın, Genç Erkeklerde Boğaztepe A/A adına yarışan Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Doğancı A / A Kulübünden Mehmet Mullaaziz birincilik kupasının sahibi oldular.

Takım klasmanında ise Mehmet Amcaoğlu, Ali Somuncu ve Salahi Zaimoğlu’ndan oluşan Gönyeli A/A Takımı 338 puan atarak ‘’2019 Skeet İkinci Kulüplerarası Kupasının sahibi oldu.

Dereceye giren atıcı sporcular ve kulüplere ödülleri Boğaztepe A/A bulüp başkanı Güner Aylanç, Gönyeli A/A yöneticisi Hasan Eylenceli ile federasyon başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Müsabakaya toplam 30 atıcı sporcunun katılırken, sporcular ilk gün 75, 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plaka atış yaparak en iyi dereceyi elde edip derece elde ettiler.

KULÜP DERECELERİ:

1. Gönyeli A / A Takımı 338 Puan (Mehmet Amcaoğlu, Ali Somuncu, Salahi Zaimoğlu)

2. Boğaztepe A Takımı 330 Puan (Mehmet Sabancı, Aykut Satvet, Mehmet Balcıoğlu)

3. Boğaztepe A / A B Takımı 330 Puan (EmiraliErbilek, Hasan Kutlu, Yaşar Akmen)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.