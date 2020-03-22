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Atıcılıkta başarı sıralamaları açıklandı

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Atıcılıkta başarı sıralamaları açıklandı

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu Trap-Skeet Olimpik Plak Atışları Disiplinlerinde 2019 yılı tüm yarışmalar çerçevesinde atıcı sporcularının kategorilerdeki başarı sıralamalarını açıkladı.

Açıklanan sıralamalara göre Skeet Büyük Erkeklerde Salih Oday, Trap Büyük Erkeklerde Ahmet Arkoç, Trap Genç Erkeklerde Özkan Uzunsaf, Trap Veteran Erkeklerde Ahmet Gulle, Trap Kadınlarda Nurten Aşina, Skeet Genç Erkeklerde Osman Mavideniz, Skeet Kadınlarda Neşe Tunçalın ve Skeet Veteran Erkeklerde Hakkı Somoncuoğlu ilk sırada yer alıyorlar.

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