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Atıcılık ve okçulukta yetenekler keşfedilecek

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Atıcılık ve okçulukta yetenekler keşfedilecek

KKTC Atıcılık Federasyonuna üye Atıcılık İhtisas Birliği ile Okçuluk Federasyonu 02 Şubat Pazar günü Taşkent Atış Alanında ortak faaliyet düzenliyor.

Faaliyet atıcılık ve okçuluk tanıtımı amacıyla yetenek keşfi ve kitle sporu çerçevesinde organize edildi.

Faaliyette profesyonel eğitmenler nezaretinde atış alanında hazır bulundurulacak Havalı ve Ateşli küçük çap tüfeklerle atışlar yapılarak, okçuluk disiplinleri gerçekleştirilecek. Havalı ve Ateşli Tüfeklerle 25-50-75-100 metre mesafede kart ve metal hedeflere masa üstü destekli keskin nişancı atışları yapılacak. Katılım hakkında geniş bilgi atıcılık için 05428853227 ve okçuluk için 05428602020 numaralı telefonlardan edinilebilir. 

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