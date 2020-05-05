Atıcılık Federasyonundan uyarı

Atıcılık Federasyonu, balık avcılığının Bakanlar Kurulu tarafından spor faaliyeti olarak değerlendirilmemesi nedeniyle herhangi bir sportif faaliyet düzenlenemeyeceği konusunda uyarıda bulundu

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu adına başkan Mehmet Paralik,balık avcılığının Bakanlar Kurulu tarafından spor faaliyeti olarak değerlendirilmediğini, bu nedenle de spor federasyonlarının herhangi bir sportif faaliyet düzenleyemeyeceğini açıkladı.

Mehmet Paralik’in uyarı nitelikli açıklaması şöyle:

“Dünyanın içinde bulunduğu COVID-19 salgını ile ilgili ülkelerin almış olduğu korunma tedbirleri ve virüsün sebep olduğu acılar hepimizin hergün yaşadığı bir gerçektir.

Salgın tehditi devam etmekte ve durduracak tam etkili herhangi bir çare yoktur. Ülkemiz idarecileri aynen diğer ülke idarecileri gibi hayatın normalleşmesi yönünde kararlar alırken çok ağır bir sorumluluk yaşamaktadırlar. Sosyal ve ekonomik alınacak kararlar salgının verileri takip edilerek alınsada, her an COVID-19 hareketleri değişebilmekte ve alınan kararlar tehlikeli sonuçlara sebep olabilmektedir.

Ülkemizde 04 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sosyal ve iş hayatında bazı normalleşme hareketleri başladı. Korunma tedbirlerinin daha da arttırılması gerekmektedir. Son Bakanlar Kurulu kararları arasında balık avcılığı da başlıyor. Gerek Bakanlar Kurulu gerekse bu kararın alınması için çalışan idari birimlerimiz, yapılacak olan balık avcılığını vatandaşlarımıza sosyal bir faaliyet olarak normalleşme yönünde atılacak bir adım olarak değerlendirdiler. Bu açılım spor faaliyeti olarak değerlendirilmemiştir. Ülke sporumuz ve spor federasyonlarımıza bağlı branşlarda bugüne kadar uygulanan durum, 15 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır. Yani spor federasyonlarımız herhangi bir sportif faaliyet düzenleyemez.

Tüm idari birimlerimize ve halkımıza yaşadığımız salgına karşı göstermekte oldukları olağanüstü çabalar için teşekkürlerimizi sunar tedbiri elden bırakmayıp “Evde kal güvende kal“ diyoruz.