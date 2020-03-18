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Atıcılık Federasyonu bir ilke imza attı

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Atıcılık Federasyonu, hazırlanacak proje kapsamında atıcılık sporunu ilk kez okul sporlarına katma hazırlıklarına başladı

Atıcılık Federasyonu bir ilke imza attı

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu tarihinde bir ilke imza attı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ülke sporunu ve sporcusunu geliştirmek amacıyla spor federasyonlarıyla yapılan toplantıya katılan Atıcılık Federasyonu, hazırlanacak proje kapsamında atıcılık sporunu ilk kez okul sporlarına katma hazırlıklarına başladı.

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Atıcılık Federasyonu, hazırlanacak proje kapsamında atıcılık sporunu ilk kez okul sporlarına katma hazırlıklarına başladık.

Proje hazırlıkları çerçevesinde Atıcılık Federasyonuna üye birliklerle bilgi paylaşımı içerisinde bulunarak ülke atıcılık sporunun temeline büyük destek olacak alt yapı çalışmalarımız gençlerimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu olayın gerçekleşmesinde emeği ve katkısı olan herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.”

25 Eylül 1971’de kurulan ve ülkemizdeki en eski federasyonlardan olan KKTC Atıcılık Federasyonu’na bağlı 65 avcılık ve atıcılık birliği faaliyet gösteriyor.

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