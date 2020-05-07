Atıcılar bireysel antrenman izni istiyor

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik, “Sporda normalleşme yönünde yapılacak açılımlarda önceliğin bireysel spor dallarında olacağına inanıyoruz. Ümit ederim ki kısıtlı olarak da olsa poligonlarımızda bireysel antrenman imkânı bulacağız.” açıklamasını yaptı

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu adına başkan Mehmet Paralik,balık avcılığının Bakanlar Kurulu tarafından spor faaliyeti olarak değerlendirilmediğini, bu nedenle de spor federasyonlarının herhangi bir sportif faaliyet düzenleyemeyeceğini açıkladı.

Mehmet Paralik’in açıklaması şöyle:

“Atıcılık sporuna gönül vermiş insanlar olarak birçoğumuzun hayatında evde silahları ile bu kadar uzun süre kuru çalışma ve bakım yapılmamıştır.Federasyon yönetim kurulumuz yaşadığımız şartları değerlendirmekte ve devletin ilgili birimleri ile devamlı temas halinde bulunmaktadır.

İnsan sağlığı öncelikli olmak kaydı ile atıcılık sporu bireysel antrenmanlarının poligonlarımızda hangi şartlar altında yapılabileceği yönünde ilgililere bilgilendirme yapılmaktadır.

Devletimizin ülke sporuna normalleşme yönünde yapacağı açılımların öncelikli olarak bireysel spor dallarında olacağına inanıyoruz. Ümit ederim ki 15 Mayıs tarihinden sonra kısıtlı olarak da olsa poligonlarımızda bireysel antrenman imkânı bulunacaktır.

Tüm idari birimlerimize ve halkımıza yaşadığımız salgına karşı göstermekte oldukları olağanüstü çabalar için teşekkürlerimizi sunar tedbiri elden bırakmayıp “Evde kal güvende kal“ diyoruz.