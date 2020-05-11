Atıcılar, antrenmanların başlamasını istiyor

Mehmet Paralik başkanlığındaki KKTC Atıcılık Federasyonuyönetim kurulu,Spor Dairesi Müdürlüğü’nü antrenmanlar düzeyinde faaliyetlere yeniden başlanması amacıyla bilgilendirdi.
KKTC Atıcılık Federasyonuyönetim kurulundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Spor Dairesi Müdürlüğü’nün önemli desteği ile atıcılık spor branşlarının COVID-19 korunma tedbirleri yerine getirilerek antrenmanlar düzeyinde faaliyetlere yeniden başlanması amacıyla bilgilendirmemizi sunmuş bulunuyoruz.
Atıcılık spor branşlarının bağlı olduğu ulusal yasalar ve uluslararası genel – teknik kurallar çerçevesinde poligon ve atış alanlarında emniyet ve disiplinin herzaman ön planda olduğu ve atıcı sporcuların bu kurallara bağlı olarak COVID-19 korunma tedbirlerinin birçoğunu yerine getirdiği bilinmektedir.
Önce sağlık diyerek atıcılık spor faaliyetlerinin yeniden başlaması amacıyla,güzel ve sağlıklı günler dileriz.”