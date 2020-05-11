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Atıcılar, antrenmanların başlamasını istiyor

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KKTC Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü’nü antrenmanlar düzeyinde faaliyetlere yeniden başlanması amacıyla bilgilendirdi

Atıcılar, antrenmanların başlamasını istiyor

Mehmet Paralik başkanlığındaki KKTC Atıcılık Federasyonuyönetim kurulu,Spor Dairesi Müdürlüğü’nü antrenmanlar düzeyinde faaliyetlere yeniden başlanması amacıyla bilgilendirdi.

KKTC Atıcılık Federasyonuyönetim kurulundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Spor Dairesi Müdürlüğü’nün önemli desteği ile atıcılık spor branşlarının COVID-19 korunma tedbirleri yerine getirilerek antrenmanlar düzeyinde faaliyetlere yeniden başlanması amacıyla bilgilendirmemizi sunmuş bulunuyoruz.

Atıcılık spor branşlarının bağlı olduğu ulusal yasalar ve uluslararası genel – teknik kurallar çerçevesinde poligon ve atış alanlarında emniyet ve disiplinin herzaman ön planda olduğu ve atıcı sporcuların bu kurallara bağlı olarak COVID-19 korunma tedbirlerinin birçoğunu yerine getirdiği bilinmektedir.

Önce sağlık diyerek atıcılık spor faaliyetlerinin yeniden başlaması amacıyla,güzel ve sağlıklı günler dileriz.”

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