 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
2 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
15 0
 
30 0
12 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
24 0
32 0
68 0
banner82

Atatürk Stadındaki çalışmalar başladı

banner27

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Stadındaki çalışmalara startı verirken, ilk etapta sahada zemin sökme işlemi başlatıldı

banner262
Atatürk Stadındaki çalışmalar başladı
banner267

Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önce futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma alacağını duyurduğu Lefkoşa Atatürk Stadındaki çalışmalara startı verdi.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, daha önceden liglerin tamamlanmasıyla birlikte bu sahanın bakıma alınacağını duyurduklarını ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, bu sahada kupa ve play-off/out maçlarını oynatma düşüncesi sebebiyle kendilerinden talepte bulunduğunu dile getirdi.

Değirmencioğlu, çalışmaları bu yüzden bir hafta askıya aldıklarını, maçların tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalara hız verdiklerini dile getirdi. Değirmencioğlu, ilk etapta sahada zemin sökme işlemini başlattıklarını anlatarak, diğer sahalara uyguladıkları ve son derece verim aldıkları uygulamayı Atatürk Stadına da uygulayacaklarını anlattı.

Değirmencioğlu, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki çalışmalara da kısa bir süre içerisinde başlayacaklarını ve her iki sahanın da yeni sezona hazır olacağını ifade etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.