Atatürk Stadı duvarları da kirletildi

Ülkemizde stadlarının duvarlarının Türkiye takımlarının taraftarlarınca kirletilmesine Atatürk Stadı duvarları da eklendi.

Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan ülkemizin en büyük stadı olan Atatürk Stadı'nın duvarları kirletildi. Atatürk Stadı'nın protokol giriş kapısının yan tarafındaki duvarın üzerine Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Amedspor'u simgeleyen "21 AMED" yazısı yazılarak duvar kirletildi.

Duvarlarına en çok yazı yazılan stad ise defalarca temizlenmesine rağmen Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı oldu.