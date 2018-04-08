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Ataoğlu, kickboksçuları ziyaret etti

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Ataoğlu, kickboksçuları ziyaret etti
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Kickboks Federasyonu Kickboks Milli Takımı 3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’nda mücadelelerine devam ederken Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu kafileyi ziyaret etti.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu fuar için bulunduğu Antalya’da kafilenin bulunduğu otele giderek sporcularla bir süre sohbet etti. Ataoğlu tüm sporcuların KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirerek başarılar diledi.

Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel de bakan Ataoğlu’nun ziyaretinin önemli olduğunu ve sporculara büyük moral verdiğini kaydederek ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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