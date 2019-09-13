Atakom Ltd'den, Cimnastik Federasyonuna destek

Mert Atakan'ın direktörlüğünü yaptığı Atakom Ltd, Cimnastik Federasyonuna destek verirken, federasyonu temsilen Samsun'da düzenlenen yarışmada yarışacak olan takımımızın forma sponsorluğunu üstlendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, TC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen kulüpler arası 2. etap yarışmaları için federasyona forma sponsoru olan Atakom Ltd ile Mert Atakan'a teşekkürlerini iletti.

İlk etapta takım olarak üçüncü olduklarına dikkat çeken Hasan Sapsızoğlu, "İkinci etapta, ikinci olursak 1. Lige yükseleceğiz. Bu nedenle de bizler için çok önemli olan bu yarışma öncesinde Atakom Ltd'in katkısı, bizlere büyük moral vermiştir." açıklamasını yaptı.