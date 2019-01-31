Aspava ile Akkuş, kulaç atacaklar

Hasan İLKER

Türkiye Uluslararası Masterler Kış Yüzme Şampiyonası’nın ilk yarışı Edirne’de gerçekleştiriliyor.

Aspava Spor Kulübü master yüzücülerinden Caner Aspava ile Osman Akkuş da ilk yarışta kulaç atacak siimler arasında yer alıyorlar. Toplamda her yüzücünün 6 branşta yarışacağı yarışta, Caner Aspava 100m serbest, 50m sırt, 50m kurbağa, 50m kelebek, 100m kurbağalama, 200m kurbağalama, Osman Akkuş ise 200m karışık, 100m sırt, 400m karışık 200m sırt, 100m kelebek ve 200m kelebek dallarında kulaç atacak.