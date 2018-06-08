Aslan balığı avlayıp, yiyecekler

Boğaztepe Zıpkınla Aslan Balığı Avlama Müsabakası, Mağusa’da gerçekleşiyor. Avlanan balıklar yarışma sonrasında, pişirilip sporculara ve katılanlara servis edilecek

Avcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan, Boğaztepe Zıpkınla Aslan Balığı Avlama Müsabakası, 10 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak.

Yarışmayla ilgili Avcılık Federasyonu’nun belirlediği kurallar şöyle:

“2018 yılı lisansı vizelenmeyen sporcular müsabakada yarışamazlar. Her takım en az üç, en fazla dört kişiden oluşur. Kulüp ve Birlikler yarışmaya istediği kadar takımla katılabilir, yarışma tekne ile olacak. Sporcular, tüplü ve tüpsüz olarak iki kategoride yarışacak. Tüpsüz sporcuların lisanslı olması zorunludur. Aslan Balığı dışında bir balığın avlanması ise kesinlikle yasak olacak. Yarışmacılar her iki kişiye bir şamandıra olacak şekilde avlanabilirler, ancak aslan balığını şamandıraya asmak yasak olacak.

Vurulan balıklar, teknede bulundurulması zorunlu olan plastik bir kovaya çıkarılacak. Teknelerin içinde sıcak su olacak şekilde termos bulundurulması da zorunlu olacak. Tasnif adet üzerinden hesaplanıp, eşitlik olması halinde balıkların toplam ağırlığına bakılacak. Tasnif sonucu dereceye girenlere takım kupası ve madalya ayrıca birinci gelen takıma 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncü takıma 500 TL para ödülü ve dereceye girenlere de çeşitli balık malzemeleri hediye olarak verilecek. Teknik kurallar yarışma yerinde bildirilecek. Müsabaka buluşma saati Pazar günü saat 07:30 Seaside Otel olarak kararlaştırıldı.

Yarışmanın amacı aslan balığının istilasına dikkati çekmek, mücadele ve etinin güzel olduğuna farkındalık yaratarak avlanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda avlanan balıklar yarışma sonrasında restoranda uzman kişiler tarafından temizlenerek, pişirilip sporculara ve etkinliğe katılanlara servis edilecek.