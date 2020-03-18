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Arter’in desteği atıcılık sporu için önemli

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Atıcılık Federasyonu heyeti Mağusa Belediyesi başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Başkan İsmail Arter’in desteğinin atıcılık sporu için önemli olduğunu açıkladı

Arter’in desteği atıcılık sporu için önemli

KKTC Atıcılık Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve Gazimağusa, İskele Bölgesinde faaliyet gösteren 3 farklı Avcılık ve Atıcılık Birliği yetkilileri Mağusa Belediyesi başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralık, yönetim kurulu üyeleri Hasan Tekbıyık Salih Oday ve Maraş Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Cem Yababa, Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği yöneticisi Ozan Kandili, Boğaztepe Avcılık ve Atıcılık Birliği yöneticisi Murat Çoban, korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen ziyarette yer aldılar.

Federasyon Başkanı Mehmet Paralik konuşmasında, Başkan İsmail Arter’in yoğun çalışmaları içinde kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Gazimağusa bölgesinin atıcılık sporunda aktif ve başarılı bir bölge olduğunu, milli sporcular yetiştirdiğini, poligonlarla bu spora sahip çıktığını söyledi. Uzun süredir aktif olmayan Maraş Avcılık Atıcılık Birliği’nin canlandırıldığı bilgisini veren Paralık, birliklere de teşekkür ederken, Başkan İsmail Arter’in desteğinin önemli olduğu ifade ederek Başkan Arter’e de teşekkür etti.

Olimpik disiplindeki faaliyetlerde ilçe isimlerini kullanarak ilçeleri onore etmek istediklerini, hedeflerinin bölgedeki gençlerin silahı spor amaçlı kullanıp güvenli bir şekilde eğitim almaları olduğunu söyleyen Paralik, atıcılık sporunun başlangıç yılının 1950’li yıllar olduğunu bu sporun ülkeye kolay kazandırılmadığını ifade etti. Paralık, atalarımızın gösterdiği birliktelikle bu sporu bu günlere taşıdıklarını, kendilerinin de faaliyete hazır olduğunu ifade etti.
Başkan İsmail Arter konuşmasında, bölgemizdeki kulüplerin hareketliliğinin dikkat çektiğini, bölgedeki 2 güzide birliğe yardım etmeye hazır olduğunu ifade ederek, atalardan gelen av sporuna gençlerin de ilgilisi olduğunu, avın yanında doğayı koruma bilincinin olmasının daha değerli olacağını ifade etti.

Kulüplerin yapacağı faaliyetlerin takvimini belediyeye ulaştırmalarını isteyen Başkan İsmail Arter, belediyenin bu durumda faaliyetlerin neresinde olacağına karar vereceğini ve imkanlar dahilinde birliklere destek olabileceklerini söyledi.

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