Arda, mavinin derinliklerinde selamlanacak

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Uluslararası Kite Surf Etkinliği düzenlenerek Arda Erkan, mavinin derinliklerinde selamlanacak

Dört yıl önce uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşürülen Arda Erkan, ölümünün dördüncü yılına denk gelen 7 Temmuz'da geleneksel Kite Surf etkinliğinin 5.si ile anılacak. Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle gençlerimize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır. "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği’nin beşincisi 6-7 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfçüler ile halkımız bu anlamlı etkinliğe davet edildi.