Araba talihlileri belirlendi

Necati KÜLAHLILAR

Nicosia Motors sponsorluğunda Süper Lig takımlarından Yenicami ile 1. Lig takımlarından Göçmenköy’ün ortaklaşa düzenledikleri iki araba piyangosu çekilişi Nicosia Finans binasında Noter Enver Sedat Simavi huzurunda gerçekleşti.

Çekilişe Yenicami kulüp başkanı Hüseyin Metinser, Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ile Nicosia Finans krediler sorumlusu Çiğdem Taşkın ile müdür Gürkan Uluçhan katıldı.

Yapılan çekiliş sonunda Suziki Alto marka arabaları için iki asıl iki de yedek numara çekiliş yapıldı. Suzukileri kazanan numaralar, 9707 ve 7997 olarak belirlenirken, yedek numaralar 5882 ve 4604 oldu.