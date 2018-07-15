Aquatlon'un birincileri Işık ve Korkut

Hasan İLKER

Aspava Spor Kulübü tarafından organize edilen aquatlon yarışı dün gerçekleştirildi. Aspava Spor Kulübü'nün katkıları ile gerçekleşen yarış 3 ayrı kategoride 30 sporcunun katılımı ile Yedidalga'da gerçekleşti. Küçükler parkuru 300m koşu,200m yüzme ve 300m koşu, büyük bayan ve erkekler kategorileri ise 2.5km koşu, 1km yüzme ve 2.5km koşu şeklinde oluşturuldu. Sporcuların sıcağa rağmen hırsla yarışrıkları yarışta derece girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi. Özellikle küçükler kategorisindeki yarışa olan ilgi gözlerden kaçmadı. Yarışa özel yapılan kupalar, birinci ilan edilen tüm küçük sporculara ile verildi.

Yarışlarda dereceler şöyle oluştu:

Büyük kadınlar kategoresi:

1. Fezile Işık (LTB)

2. Cerem Pılaka (Tüfekçi)

3. Peri Muhtaroğlu (Tüfekçi)

Erkekler kategorisi

1. Mehmet Korkut(Aspava)

2. Ekrem k Kaide(Aspava)

3. Şefki Ahçıhoca(Aspava)