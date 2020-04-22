Antrenman yaparken yapılan 5 büyük hata

Süleyman Halilibrahim karantina sürecinde evlerde spor yapan kişilerin, antrenman yaparken yaptığı 5 büyük hataya dikkat çekip, yapılması gereken doğruları anlattı

Milli fitness eğitmeni, sağlık bilimleri uzmanı Süleyman Halilibrahim karantina sürecinde evlerde spor yapan kişilerin, antrenman yaparken yaptığı 5 büyük hataya dikkat çekip, yapılması gereken doğruları anlattı.

Süleyman Halilibrahim’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Karantina süresince hepimiz evde yaptığımız spordan daha fazla verim ve sonuç almak istiyoruz.

Ancak daha fazla verimi, keyifli ve sürdürülebilir bir şekilde, sakatlıklardan kaçınarak almaya çalışmalıyız.

Bu amaç doğrultusunda özellikle evde yapılan antrenmanlar ve sorasında fitness geçmişi olan veya yeni başlayan kişilerin yoğunlukla yaptığı 5 hatayı izah edeceğim.

Evde spor yapmak sıkıcı mı geliyor? Başarılı sonuçlar elde edemeyeceğini mi düşünüyorsun? Bu 7 hatayı düzeltirsen her şey çok daha eğlenceli ve yapmaya değer olacak!

Hata 1: YANLIŞ PROGRAM

Taslak antrenman programlarından kaçınarak kişinin kendisi için en uygun antrenman planını seçmesi gerek. Plan hazırlanırken kişinin sağlık durumu,kilosu,boyu,spor geçmişi ve amaçları esas alınmalıdır.Spor fizyolojisinin adaptasyon prensiplerine göre bilinçli şekilde, hayat standartlarına uygunmotivasyon ile istikrar sağlanabilecek bir programa hazırlanmalıdır. Hangi gün hangi egzersizi, hangi sıra ile ne şekilde yapılacağı önceden belli olmalıdır. Kısaca uygulanacak program kişiye özgü olmalı. Unutma Egzersiz değil, antrenman yapmalıyız.

Hata 2: HER EĞLENDİREN VE FİZİĞİ ESTETİK OLAN ANTRENÖRÜ İYİ SANMAK

İnternet üzerinden sayısız eğitmene ve aplikasyona ulaşabileceğimiz bir dönemde yaşamaktayız. İşte bu noktada dikkatli olmamız şart! Popüler aplikasyon veya estetik vücuda sahip, sosyal medya hesaplarında birçok beğeniye sahip, eğitim backrgraoundu(geçmişi)olmayan kişilerin size anlık motivasyon dışında hiçbir faydası olmayacaktır. Moda ve trend olan farklı metotları denemek yeniden hareket etmenizi sağlayabilirancak metotlar arasında sürekli geçiş yapıp, adaptasyon prensipleri dikkate almamanız ve eğitmenin görseline odaklı ilerlemeniz sizlere faydadan çok zarar getirecektir.

Hata 3:EGZERSİZLERİ YANLIŞ UYGULAMAK

Egzersizleri öğrenmek için öncelikle sabırlı olmalıyız. En doğrusu bilinçli ve eğitim almış bir eğitmene danışmanız olacaktır. İlk başlarda o kadar keyifli gelmeyebilir. Ancak eğer en baştan doğru öğrenmek için gayret ederseniz spor hayatınınız boyunca endişelenmenize gerek kalmayacaktır. Doğru şekilde öğrenmek için kendinize biraz zaman verip, egonuzu bir tarafa bırakmalısınız.Postür, uygulanış hızı, tekrar sayısı ve zorlama noktanızı bilmelisiniz. Egzersizleri doğru yapmadığımızda aylar da geçse bazı kaslarımız gelişmeyebilir. Daha da önemlisi eklemlerinize veya yumuşak dokularınıza zarar verebilirsiniz. Bir yerinizde rahatsızlık veya ağrı hissediyorsanız kesinlikle üzerine gitmemelisin. No Pain No Gain (acı yoksa kazançda yok ) :Mevcut ağrının üzerine giderek kendinizi harap etme değil kasın yanma ve yıpranma noktasıdır.

Spordan daha iyi verim alabilmek için ağırlık/vücut ağırlığı çalışmalarında vücudunuzu yıpratmak için yapmanız gereken bir şey değil, bir sanat disipliniyle yaklaşmalısınız.

Hata 4:YAĞ YAKTIRAN VE SIKILAŞTIRAN EGZERSİZLER ARAMAK

Egzersizlerin vücutta 3 etkisi vardır: enerji harcayarak kasları güçlendirmek, daha dayanıklı hale getirmek ve adale yoğunluğunu sağlamaktır. Kas tonusu değişiklikleri doğru yorumlanmalıdır.Sıkılaşma, yağlarımızın(yağ depoları) yakılarak vücudumuzun incelmesi ve sertleşmesi ile gerçekleşir. Dolayısıyla bir egzersiz direkt olarak vücudumuzu sıkılaştırmaz. Yağlar çalışılan kasın etrafından yakılmaz. Örnek verecek olursak, tüm gün karın kası çalışmak karın bölgenizdeki yağları sandığınız gibi yakmayacaktır. Yağlar vücudun öncelikli enerji depoları arasında yer almaktadır. Özetle, yapılması gereken bir egzersiz değil antrenman yapmaktır. Kalori açığı yaratarak vücutta yer alan yağ depolarını enerji olarak kullanılmasına yardımcı olmaktır.

Hata 5: HIZLI SONUÇ ALMAYA ÇALIŞMAK

Spor yaparak hızlı şekilde sonuç almayı hedeflemek yanlıştır. Anlık motivasyon kaynaklı hırs çoğu zaman başarısızlık ile sonuçlanmaktadır. Spor ancak devamlılık sağlandığında hayatımıza olumlu etkiler katmaktadır. Hedefler gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir.Kimse sizden ilk başta inanılmaz sonuçlar elde etmenizi beklememektedir. Muhtemelen hemenden çok yüksek yoğunluklu idmanları vücudunuz kaldıramayabilir, diyetiniz ve sağlıklı beslenmeniz muhteşem ve kusursuz olmayabilir, sporu şevkle yapamadığınız günlerin yanısıra kısa sürede arzulanan hayali fiziğede ulaşamayabilirsiniz. En’lerden kaçınmalıyız. Hızlı çıkışların, hızlı düşüşü olabilir. Bunlar ancak zamanla kazanabilecek şeylerdir. Önemli olan bu süreçteki adımları sağlam ve istikrarlı şekilde atmaktır. Sağlığımızı korumanın yanısıra motivasyon ve sürdürülebilirlik dikkat edeceğiniz en önemli noktalar olmalıdır.Amacımız dünden daha iyi olmaktır.Sağlıklı ve spor dolu günler dilerim.”