Anlamlı turnuva başlıyor

Kansere Karşı Sporla El Ele Masterler Anı Tunuvası’nda ülkemizden Yıldırım Masterler Derneği ve Maraş Masterleri ile Türkiye’den Adıyaman Masterler Derneği ve Ege Üniversitesi Masterleri mücadele edecek.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda bugün başlayacak turnuva yarın oynanacak olan üçüncülük ve final maçlarıyla son bulacak. Turnuvada bugün ilk maç saat 15.45’te Yıldırım Masterleri ile Ege Üniversitesi Masterleri arasında oynanacak, ikinci maç ise saat 17.00’de KKTC Maraş Masterleri ile Adıyaman Masterleri arasında yapılacak.

Turnuva ile ilgili olarak bilgi veren Yıldırım Masterler Derneği Başkanı Hüseyin Akil, bu anlamlı turnuvayı organize etmelerindeki amacın elde edilen gelirle kanserle mücadele eden insanlarımıza bir nebze katkı koymak olduğunu ifade etti.

Turnuvaya CYP-TUR Real Estate ve Gayri Menkul, Özkıraç Lifting and Shipping Ltd., Emlak Dünyası, Komürcügil Construction Ltd., Demir Torna Atölyesi, Kale Boya, Mepaş Ltd., Çatankaya Elektrik, Yonca Cem Ticaret, Özçizim Ltd, Güv-Çam Ltd., Cemer Su, İskele Belediyesi, Geçitkale Belediyesi ve Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin katkı koyduğunu söyleyen Başkan Hüseyin Akil, Akova –Vuda Spor Kulübü’nün sahasını, Futbol Federasyonu ise hakem katkısı yaptığını belirtti.