Anka Spor Derneği, Türkiye 3. Ligi’nde

Yeni kurulan Anka Spor Derneği Masa Tenisi Takımı , Türkiye'de önemli bir başarı elde ederek Türkiye Masa Tenisi 3'üncü Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

13-15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kastamonu'da organize edilen ve Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi’nde mücadele edecek erkek ve kadın 3 takımın belirleneceği Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi müsabakalarına Anka Spor Derneği, şampiyonluğa ulaşarak önümüzdeki yıl 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Antrenör İbrahim Pekdoğan liderliğinde, sporcular Vehbi Zeki Serter, Güzey Aknar ve Tunç Güneralp'ın bulunduğu Anka Spor Derneği, 32 erkek ve 16 kadın takımın katıldığı ve zorlu geçen müsabakalarda, birçok iddialı rakibini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.