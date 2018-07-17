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Altuntoprak finale kalamadı

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Altuntoprak finale kalamadı
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Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlenen Avrupa Üniversite Spor Oyunları 2. gün kürek yarışmalarında repesaj yarışına çıkan GAÜ öğrencisi Hakan Altuntoprak serisinde yarıştığı Litvanya, Portekiz, Hollanda, İsveçli üniversite sporcuları arasında ilk ikiye giremeyerek finalde yarışma şansını kaybetti.

Bu sonucun ardından sporcumuz oyunlara veda ederken, federasyon başkanı Hüseyin Kınacı ilklerin yaşandığı bu oyunlarda ülkemizi en iyi sekilde temsil ettiklerinin altını çizdi. Bu organizasyonların artarak devam edeceğini belirten Kınacı, gelecek yıl yapılacak olan oyunlara daha tecrübeli olarak hazırlanıp katılacaklarını belirtti.

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