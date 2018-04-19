Almeyda Masterleri, Yedikonuklu çocukları sevindirdi

Almeyda Denizcilik Masterler Derneği sportif faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir projeye imza attı.

Almeyda Denizcilik Masterler Derneği çok anlamı yardımda bulunarak ilkokul öğrencilerini sevindirdi. Almeyda Denizcilik Masterleri Derneği, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesinde Yedikonuk İlkokulu’na ziyarette bulunarak okulda öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencileri giyecek yardımında bulunarak öğrencileri mutlu etti.

Almeyda Denizcilik Masterler Derneği yönetim kurulu üyesi Alparslan Kılıç, Yedikonuk İlkokulu müdürü Davut Öksüzcan ile birlikte yardım çantalarını çocuklara verdiler.