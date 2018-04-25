Almeyda Masterleri, çocukları sevindiriyor

Almeyda Denizcilik Masterler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yedikonuk İlkokulu’nda öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencilerin kıyafet ihtiyaçlarını gidererek çocuklara çifte bayram yaşattı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir projeye imza atan Almeyda Denizcilik Masterler Derneği’nin ilkokul öğrencilerini sevindirmesi takdirle karşılandı. Almeyda Denizcilik Masterler Derneği yönetimi, yeni bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yakın zamanda yardım amaçlı etkinliklerde de bulunacak.