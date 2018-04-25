banner107
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
177 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
22 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
35 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
15 0
Her yer rengarenkti
Her yer rengarenkti
19 0
Nurel’den şampiyonluk sözü
Nurel’den şampiyonluk sözü
217 0
Hamitköy galibiyeti hatırladı
Hamitköy galibiyeti hatırladı
74 0
Ralli’de sezonun ilk yarışı Bilgimer- Akbelen ikilisinin
Ralli’de sezonun ilk yarışı Bilgimer- Akbelen ikilisinin
24 0
banner82
banner147

Almeyda Masterleri, çocukları sevindiriyor

banner27

Almeyda Masterleri, çocukları sevindiriyor
banner137

Almeyda Denizcilik Masterler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yedikonuk İlkokulu’nda öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencilerin kıyafet ihtiyaçlarını gidererek çocuklara çifte bayram yaşattı. 

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir projeye imza atan Almeyda Denizcilik Masterler Derneği’nin ilkokul öğrencilerini sevindirmesi takdirle karşılandı. Almeyda Denizcilik Masterler Derneği yönetimi, yeni bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yakın zamanda yardım amaçlı etkinliklerde de bulunacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.