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Alisusta, gençlerin bayramını kutladı

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Alisusta, gençlerin bayramını kutladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusta, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken, gençliğin önemini belirtti. Aliusta, Atatürk ilkelerine bağlı sporcu yetiştirmeye büyük önem verdiklerini vurgularken şu açıklamada bulundu:

“Gençler,

Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz,almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin ,vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.’’

19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır.

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi , Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak bizler çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle her zaman derneğimizde ve camiamızda geçlerimize sahip çıkarak , onların klasik otomobil tutkularını yüceltmek ve geliştirmek , organizasyonlarımızda disiplin talimatlarımız çerçevesinde eğitmek ve topluma iyi birer birey olarak kazandırmak , kötü alışkanlıklar ve tercihlerinden uzak tutmak için kuruluşumuzdan itibaren büyük önem vermekteyiz. Her zaman Gerek kültürel faaliyetlerimizde gerekse sportif organizasyonlarımızda gençlerimize görevler vererek sorumluluk bilinçlerini geliştirmeye, centilmen ve rakiplerine saygılı birer sporcu olarak aramıza kazandırmanın gayreti içerisinde olmaktayız. Sporcu Gençlerimize geçmiş tarihimizi unutturmamayı, değer ve maneviyat duygularını her zaman yukarda tutmayı görev bilen derneğimiz , klasik araçların , tutku ve sadakat ile bağlı kalınacak önemli bir araç olduğunu , gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu savunduğumuz ‘’ geçmiş tarihimizin sessiz tanıkları ‘’ klasik araçlarımız , gençlerimizin her geçen gün aramıza kazanımları ve katılımları ile önemi her geçen gün artmaktadır.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak her zaman başımızın tacı ve faaliyetlerimizin gerçek şampiyonları Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım. Bu renksiz günlerin ardından her zamanki gibi klasiklerimiz ve gençlerimiz ve çocuklarımız ile birlikte yolları renklendirmeye devam edeceğiz.”

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