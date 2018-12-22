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Ali liderlik sevincini, Şerifoğlu ile paylaştı

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Ali liderlik sevincini, Şerifoğlu ile paylaştı
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K-Pet Birinci Lig’in 14. haftasının zirve mücadelesinde Akova, haftaya lider giren Göçmenköy’ü, 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna otururken, taraftarları da büyük mutluluk yaşadı.

Bu taraftarlardan olan Ali Taşkan ise maç sonunda sevincini takımının başarılı teknik direktörü Eralp Şerifoğlu ile başladı. Eralp Şerifoğlu, Ali Taşkan’nın yaşadığı mutluluğu facebook sayfasından paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

“Akovalı bir evlat... Mutlu... Köycüğü galip gelmiş. Başardığımız bir şey yok. Çok iyi ve dost bir takıma karşı galip geldik. Esas olan insana ve rakibe saygıdır.”

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