Albayrak sonsuzluğa uğurlandı

Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi, futbolcu Ömer Albayrak'ın babası, Rüstem Albayrak, bugün ikindi namazı sonrasında defnedildi

Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi, futbolcu Ömer Albayrak ile Hamitköy tribün liderlerinden Mehmetali Albayrak'ın babası, Rüstem Albayrak, mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hamitköy Spor Kulübü camiasını derinden üzen vefat sonrasında Rüstem Albayrak, bugün Hamitköy Camisinde kılınan ikindi namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.

Kalabalık bir topluluk tarafından son yolcluğuna uğurlanan Rüstem Albayrak’ın tabutuna çok sevdiği kulübünün forması kondu. Cenaze törenine Hamitköy kulüp başkan Evren Mannaş ile yönetim kurulu üyeleri, Hamitköy teknik heyeti ve başta Hamitköy futbolcuları olmak üzere Ömer’in birçok futbolcu arkadaşı da katıldı.