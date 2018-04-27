Alanya’da birinciliğe havalandık

Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası 1. Ayağı, 9 takım ve 43 yarışmacı ile gerçekleşirken, sporcularımız takım halinde birincilik elde etti

Hava Sporları Federasyonu, yamaç paraşüt dalında başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürürken,

geçtiğimiz hafta sonu Alanya’da Türk Hava Kurumu ve Ulusky Tandem şirketinin düzenlediği “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası” 1. ayağında 9 takımın 43 yarışmacı ile gerçekleşen müsabakada sporcularımız takım halinde birincilik elde etti.

Cemal Direkci, Umut Akçıl, Murat Mendeli, Mehmet Soykan ve Serhad Karaduman’dan oluşan Yamaç Paraşüt Milli Takımı bir başarıya daha imza koyarak ülkemizin gururu oldu. Ferdi sıralamada Umut Akçıl ile Serhad Karaduman eşit puan alarak 2.’lik elde ederken Cemal Direkci 5. sırada yarışmayı tamamladı. Toplamda 5 ayaktan oluşacak olan şampiyonanın 2. ayağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 25-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.