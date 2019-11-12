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Akıncı, Kızılörs'e teşekkür plaketi sundu

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Cumhurbaşkanı Akıncı, "Wabba World Mr&MrsUniverse" Şampiyonası'nda derece alan Mehmet Kızılörs'ü kabul ederek teşekkür plaketi sundu

Akıncı, Kızılörs'e teşekkür plaketi sundu
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Cumhurbaşkanı Akıncı, "Wabba World Mr&MrsUniverse" Şampiyonası'nda derece alan Mehmet Kızılörs'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İtalya’nın Vicenza şehrinde düzenlenen “WABBA World Mr. &MrsUniverse” Şampiyonası’nda, ‘model fitness’ ve ‘genç erkek klasik’ kategorileri vücut geliştirmede iki ikincilik elde eden vücut geliştirme sporcusu Mehmet Kızılörs’ü kabul ederek görüştü.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Kızılörs, çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kızılörs’ü elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Akıncı, Mehmet Kızılörs’e, elde ettiği başarı ve Kıbrıs Türk sporunu yurt dışında temsil etmesinden ötürü bir teşekkür plaketi de sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık ve Mehmet Kızılörs’ün antrenörü Serden Akşar da hazır bulundu.

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