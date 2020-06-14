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Akdoğan’da cimnastikçi yıldızlar parlıyor

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Hasan Sapsızoğlu, kulüpleri ziyaret etmeye devam ederken, Akdoğan’daki Parlayan Yıldızlar Cimnastik Kulübünü ziyaret edip, faaliyetler hakkında bilgi alıp, alınan önlemleri yerinde inceledi

Akdoğan’da cimnastikçi yıldızlar parlıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kulüpleri ziyaret etmeye devam ederken, federasyon lisanslı antrenörlerZühre Kara ve Bilgin Diker’in eğitmenliklerini yaptığı Akdoğan’dakiParlayan Yıldızlar Cimnastik Kulübünü ziyaret etti.

Federasyona tescilinin yapılması aşamasına gelen kulübü ziyareti sırasında başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak kulüplerimizin çalışmalarını izlemek, aldıkları önlemleri yerinde incelemek için Akdoğan'daydık.

Bu işe gönül vermiş ve çocuklarımızı sporun içinde tutarak cimnastik sporumuzu kırsaldada yapılabileceğini gösterdikleri için Zühre Kara ve Bilgin Diker hocamıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Biz federasyon olarak kırsaldaki çocuklarımız için merkezde olan salon altyapı malzemeleri eğitmen ne varsa bölgelerimizdede olması için çalışıp onlara her türlü desteği veriyoruz bundan sonrada daha iyisini yapabilmek için onların yanında olacağız.

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