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Akbaş ve İçen, Türkiye Bisiklet Milli Takımında

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Green Pedal sporcuları Soner Akbaş ve İzzet Şahin İçen Türkiye Bisiklet Milli Takımına seçildiler

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Akbaş ve İçen, Türkiye Bisiklet Milli Takımında
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Green Pedal Bisiklet Kulübü elit takım sporcularından Soner Akbaş ve İzzet Şahin İçen, Türkiye Bisiklet Milli Takımına seçildiler.

Şubat 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Tour of Antalya UCI 2.2 Kategorisinde Uluslararası yarışmada ülkemizi temsil eden Green Pedal sporcuları Soner Akbaş ile İzzet Şahin İçen başarılı sonuç elde etmelerinin ardından, Türkiye Bisiklet Milli takımına seçildiler. Green Pedal Bisiklet Kulübü takım direktörü Salih Yalızat’ın elit yarış takımına uyguladığı profesyonel çalışma, beslenme ve mental destek programın etkisiyle başarıları artan sporcular Soner Akbaş ile İzzet Şahin İçen, Türkiye Bisiklet Milli Takımı ile 2020 – 2024 olimpiyat hazırlık kampında katıldılar.

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