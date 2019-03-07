Ajax'ın Futbola Sunduğu ve Sunacağı Yetenekli 24 Futbolcu

2018-2019 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final’e yükselme maçında Ajax, deplasmanda oynadığı Real Madrid’e karşı aldığı 4-1’lik galibiyet ile tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Tarih boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve 33 kez Hollanda Lig şampiyonu olan Hollanda ekolü, altyapısından çıkardığı futbolcularla bu başarılara imza attı.

Johan Cruyff’un “Neden daha zengin bir takımı yenemeyesin? Ben hayatım boyunca para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim.” sözünü kendisine örnek olan bu harika kulüp, Real Madrid’i 22 yaş ortalaması ile elemeyi başardı. 2015-2016 senesinde Molde ve Fenerbahçe’ye iki maçta gol atamadan elendiği bu zamandan geçen kısa sürede Ajax’ın gösterdiği ivme muazzam.

Kriz zamanlarında tonlarca para harcayıp geçici transferler yapmak yerine altyapısına güvenen bu harika kulübün dünya futboluna kazandırdığı futbolculara birlikte göz atalım.

1. Wesley Sneijder

1999 yılında girdiği Ajax altyapısının her yaş kategorisinde oynayıp daha sonra Real Madrid, Inter ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giyen Wesley, Ajax altyapısı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri.

2. Marc Overmars

Ajax’ın yeteneğini keşfettikten sonra kendi bünyesine kattığı Marc Overmars, gösterdiği üstün performans ile Arsenal’e transfer oldu. Kariyerinin zirvesine Barcelona ile çıktı.

3. Johan Cruyff

Ajax altyapısına 1964 yılında giren ve kulüp tarihini değiştiren Johan Cruyyf, Ajax’a hem futbolcu olarak hem de futbol felsefesi olarak çok şey kattı. Kariyerinin en güzel zamanlarını Ajax ve Barcelona’da yaşadı.

4. Christian Eriksen

Ajax’ın Danimarka’dan altyapısına transfer ederek bünyesine kattığı Christian Eriksen, hali hazırda Avrupa’nın en iyi 10 numaralarının başında geliyor. Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olması çok olası gözüküyor.

5. Ronald Koeman

Futbol hayatına Groningen’de başlayan fakat Ajax’ın parlattığı Koeman, liberonun tanımını değiştiren futbolculardan birisiydi. Kariyerinin zirvesine Barcelona ile çıkmıştı.

6. Patrick Kluivert

Ajax altyapısının harika çocuğu Patrick Kluivert, uzun boyunun yanı sıra çok teknik bir futbolcuydu. İtalya Ligi’nin parlak zamanlarında Milan’a transfer oldu. Daha sonrasında Barcelona ile harika zamanlar geçirdi.

7. Frank de Boer

Defanstan oyun kurma özelliği sayesinde topa hakim olan takımlar için biçilmiş kaftan olan Frank de Jong, Ajax altyapısından yetiştikten sonra Barcelona’da en verimli zamanlarını yaşadı.

8. Clarence Seedorf

Futbolculuğu zamanında bir istikrar abidesi olan Clarence Seedorf, mükemmel bir profesyoneldi. 40 yaşına kadar futbol oynadı. Real Madrid, İnter ve Milan’da forma giydi.

9. Marco van Basten

1994, Italy, Marco van BAsten scores for AC Milan. photo Michael Kooren Avrupa’nın gördüğü en estetik gollere imza atan Marco van Basten, zarafeti ile bambaşka bir futbolcuydu. Kariyerini Ajax ve Milan’da oynayarak tamamladı. Hala onun kadar estetik bir forvet günümüzde bile yok.

10. Edgar Davids

Maç içerisinde takmış olduğu gözlükler sayesinde tüm dünyanın adını ezberlediği Edgar Davids, harika kariyerinin ilk adımını Ajax ile atmıştı.Sonrasında Milan, Juventus, Barcelona ve Tothenham formalarını terletti.

11. Zlatan İbrahimoviç

Malmö altyapısından çıkmış olsa bile Ajax’a geldikten sonra kendisine bahşedilen yeteneği en iyi şekilde kullanmayı Ajax ile öğrenen Zlatan İbrahimoviç, günümüzün en etkili golcüsü olarak anılıyor. Aktif futbolculuk kariyeri hala Amerika’da devam ediyor.

12. Frank Rijkaard



Futbolun savunma yönündeki sertliği ile oynadığı takımlara ekstradan güç veren Frank Rijkaard da Ajax altyapısının bir ürünü. Kariyerinin zirvesine Milan ile çıkan Rijkaard, ülkemize teknik direktör olarak gelmişti.

13. Ronald de Boer

Frank de Boer’in ikiz kardeşi olan Ronald da başarılı bir kariyere sahipti. Oyunun sağ kanadında görev alan Ronald, Barcelona’da forma giymeyi başarmıştı.

14. Johan Neeskens

1974 Dünya Kupası’nda Total futbolu tüm dünyaya kabul ettiren takımın bir parçasıydı. Ajax’tan sonra Barcelona forması giymişti.

15. Justin Kluivert

Patrick Kluivert’in oğlu olan Justin, Ajax altyapısında eğitimini aldıktan sonra Roma’ya transfer oldu. 1999 doğumlu futbolcunun önünde parlak bir kariyer var.

16. Dennis Bergkamp

Arsenal Stadium, Highbury, London, 22/10/05. Credit: Arsenal Football Club / David Price. Ajax’ın altyapısından çıkan mükemmel futbolcuların başında gelen Dennis Bergkamp, Inter ve Arsenal forması giydi. Hala onun kadar estetik bir futbolcu daha gelmedi.

17. Rafael van der Vaart

Müthiş sol ayağı ile hatırladığımız Rafael van der Vaart; Hamburg, Real Madrid ve Tottenham formalarını giymişti.

18. Jan Vertonghen

Ajax’ta henüz genç yaşlarında kaptanlık mertebesine erişen Vertonghen, defanstaki oyun kurma becerisi ile şu an Premier Lig’in yıldız defans futbolcuları arasında.

19. Daley Blind

Ajax altyapısında yetişip daha sonra Manchester United forması giyen Blind, şu an Ajax kadrosunda yer alıyor. Sert bir futbolcu olmamasına rağmen oyunu aklıyla oynayan Blind, defans bölgesinde forma giyiyor.

20. Luis Suarez

Ajax altyapısından çıkmasa bile henüz gençken girdiği Ajax okulunda aldığı futbol eğitimi sayesinde şu an dünyanın en etkili golcülerinden olan Luis Suarez, Liverpool ve Barcelona formalarını terletti. Hala Barcelona’nın en etkili futbolcularının başında geliyor.

21. Frankie de Jong

Ajax’ın yeni nesil yıldızlarından olan Frankie, şu an Ajax formasını giyse de 2019 Temmuz’unda Barcelona’ya 75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olacak. Başarılı futbolcunun ismini daha çok duyacağız.

22. Matthijs de Ligt

Henüz 19 yaşında Ajax kaptanlık pazu bandını taşımayı başarmış olan Ligt, dünyanın en yüksek potansiyelli defansı olarak görülüyor. 65 milyon Euro değer biçilen futbolcunun dünyanın en zengin kulüplerine transfer olması an meselesi.

23. Donny van de Beek

1997 doğumlu Donny van de Beek orta sahada görev alıyor ve takımın iki yönlü oyununa yardımcı oluyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro.

24. Kasper Dolberg

2016 senesinde Ajax altyapısına transfer olan Kasper Dolberg, forvet mevkisinde görev alıyor. 21 yaşındaki futbolcunun önünde parlak bir kariyer onu bekliyor.