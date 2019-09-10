Ahmet Şener'e ödül verilecek

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on dördüncüsünü Ahmet Şener’e vermeyi kararlaştırdı. Ödül töreni, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 19.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokalinde (Atatürk Stadyumu) yapılacak.

Ödül töreni sırasında, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı merhum Rifat Şener, ölümünün 17.yılında anılacak.

1956 yılında doğan Ahmet Şener küçük yaşlarda güreşe başladı. Sıkletinde birçok birincilikleri olan güreşçi, 1977 yılında Bursa’da Avrupa Güreş Şampiyonası’na katıldı. 1978 ve 1979 yıllarında hakem kurslarını başarıyla tamamlayarak milli hakem olan Ahmet Şener, iş hayatını Ankara’da sürdürmektedir.