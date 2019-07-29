Ahmet Sami Topcan anısına yarıştılar

2019 Kickboks Şampiyonası 3. Ayak karşılaşmaları Ahmet Sami Topcan anısına 28 Temmuz Pazar günü City Mall AVM’de yapıldı

Spor faaliyetlerine olan desteği ile bilinen Cıty Mall AVM, 2019 Kickboks Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

2019 KKTC Kickboks Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları, 3. Ahmet Sami Topcan Kickboks şampiyonası 28 Temmuz Pazar günü City Mall AVM’de gerçekleşti.

City Mall AVM ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Kickboks Şampiyonası müsabakalarında sporcular; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler yaş grupları, Light ve semi müsabakaları ile müzikli form kategorilerinde yarıştılar.

2019 KKTC Kickboks Şampiyonası 3. Ayak müsabakalarına; Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Spor Derneği, Şimşek Savunma Sanatları Spor Derneği, Cypruss Bull Lions Spor Derneği, Tatlı Spor Derneği, Muay Thai Kıckboks Spor Derneklerinden toplamda 62 sporcu katıldı.

Başta katılımcı sporcuların ailesi ve yakınları, City Mall AVM ziyaretçilerinden oluşan seyirciler 2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası 3.Ayak müsabakalarını coşkuyla izledi.

Yoğun ilgi gören Kickboks Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları ödül törenine KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel’de katıldı.

Müsabakada dereceye giren sporculara ödülleri,KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve City Mall AVM Genel Müdürü Tayfun Şen tarafından verildi.

(MHA)