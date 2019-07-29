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Ahmet Sami Topcan anısına yarıştılar

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2019 Kickboks Şampiyonası 3. Ayak karşılaşmaları Ahmet Sami Topcan anısına 28 Temmuz Pazar günü City Mall AVM’de yapıldı

Ahmet Sami Topcan anısına yarıştılar
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Spor faaliyetlerine olan  desteği ile bilinen  Cıty Mall AVM, 2019 Kickboks Şampiyonasına  ev sahipliği yaptı.

2019 KKTC Kickboks Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları, 3. Ahmet Sami Topcan Kickboks şampiyonası 28 Temmuz  Pazar günü City Mall AVM’de gerçekleşti.

City Mall AVM  ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Kickboks  Şampiyonası müsabakalarında  sporcular; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler yaş grupları, Light  ve semi müsabakaları ile müzikli form  kategorilerinde yarıştılar.

2019 KKTC Kickboks  Şampiyonası 3. Ayak müsabakalarına; Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Spor Derneği,  Şimşek Savunma Sanatları Spor Derneği, Cypruss Bull Lions Spor Derneği, Tatlı Spor Derneği, Muay Thai Kıckboks  Spor Derneklerinden toplamda 62 sporcu katıldı.

Başta katılımcı sporcuların ailesi ve yakınları, City Mall AVM ziyaretçilerinden oluşan seyirciler  2019 KKTC Kick Boks  Şampiyonası 3.Ayak müsabakalarını coşkuyla izledi.

Yoğun ilgi gören Kickboks  Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları ödül törenine  KKTC Kickboks  Federasyon Başkanı Niyazi Demirel’de katıldı.

Müsabakada dereceye giren sporculara  ödülleri,KKTC Kickboks  Federasyon Başkanı  Niyazi Demirel ve City Mall AVM Genel Müdürü Tayfun Şen tarafından verildi.

(MHA)

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