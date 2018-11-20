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Ahmet Kebapçıoğlu Tavla Turnuvası başladı

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Ahmet Kebapçıoğlu Tavla Turnuvası başladı
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Geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Kebapçıoğlu Tavla Turnuvası'nın 21'incisi geçtiğimiz akşam başladı.

Bu yıl Merhum Ahmet Kebapçıoğlu anısına 21. kez düzenlenen tavla turnuvası 19-23 Kasım 2018 tarihlerinde Göçmenköy’deki kahvehanesinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 100 kişinin katılım gösterdiği turnuva düz ve bastırmalı kategorilerinde oynanıyor.

Dr. Hüseyin Kebapçıoğlu ve Kıvanç Özsoy’un organize ettiği turnuva her akşam saat 17.00’de başlayarak, geç saatlere kadar devam ediyor. Son gün olan 23 Kasım Cuma akşamı, geleneksel rakı-kebap partisi ile başarılı olanlara kupaları verilecek.

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