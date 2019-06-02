Ağır sıklet boks maçında tarihi nakavt

Dünyanın nefesini tutarak izlediği ağır sıklet boks maçında tarihi sürpriz yaşandı. Andy Ruiz Junior, Anthony Joshua'ya profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini tattırdı

İngiliz Boksör Anthony Joshua ve Andy Ruiz junior 4 kategorideki unvan için ringe çıktı.

Ağır sıkletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini aldı.

Maçın 3. raundunda yere düşmesine karşın daha sonra toparlanan Andy Ruiz, rakibini 7. raundda nakavt etti. Ruiz, tarihte ağır sıklette boks şampiyonluğuna ulaşan ilk Meksikalı sporcu oldu.

Maç öncesi favori olan ve 1'e 25 şans tanınan Joshua, Lennox Lewis ve Mike Tyson'ın ardından formunun zirvesindeyken sürpriz bir şekilde yenilen isimler arasına katıldı.

Kiloları nedeniyle "şişman çocuk" olarak tanınan Ruiz, Jashua'nın elinde bulunan IBG -WBO- WBA şampiyonluklarının yeni sahibi oldu.

Maç sonu açıklama yapan efsane boksor Joshua, "İyi bir dövüşçüye karşı kaybettim. Nereye kadar gideceğini görmek ilginiç olacak; bu bir yolculuğun bir parçası. Şimdi o şampiyon, geri döneceğim" ifadelerini kullandı.